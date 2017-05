Lowe's: conti trimestrali fanno scattare le vendite sul titolo

Luca Fiore 24 maggio 2017 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Tonfo per Lowe's nel giorno dei conti. A due ore dall’avvio degli scambi il titolo del colosso del fai da te con sede a Mooresville, in North Carolina, segna un rosso del 3,74% a 79,26 dollari.



La società ha annunciato di aver chiuso gli ultimi tre mesi con un utile per azione in versione “adjusted” di 1,03 dollari, 3 centesimi sotto le stime. Peggio del previsto anche le vendite same-store, quelle nei punti vendita aperti da almeno un anno, salite dell’1,9%, un punto percentuale in meno rispetto alla stima degli analisti.