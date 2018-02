Kraft Heinz: conti trimestrali sotto le stime nel Q4

Luca Fiore 16 febbraio 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

-2,21% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Kraft Heinz a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali. Il colosso alimentare di Pittsburgh ha terminato il quarto trimestre con un utile per azione “adjusted” di 90 centesimi di dollaro, 5c in meno rispetto alle stime. Sotto le stime anche le vendite, passate da 6,86 a 6,88 miliardi (consenso 6,91 miliardi).