JpMorgan: profitti balzano di oltre il 18% nel II trimestre, oltre le attese

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in crescita e migliori delle attese per JpMorgan. La banca americana guidata da Jamie Dimon ha annunciato, prima dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street, di avere chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 18,3% a 8,32 miliardi di dollari, ossia 2,29 dollari per azione, contro i 7,03 miliardi, ossia 1,82 dollari per azione, del corrispondente periodo nel 2017. Il mercato si attendeva un utile per azione (Eps) di 2,22 dollari. Nel trimestre in esame sono saliti anche i ricavi netti si sono attestati a 28,39 miliardi dai 26,67 miliardi del secondo trimestre nel 2017.