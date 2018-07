Johnson & Johnson batte le attese a livello di utile

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Johnson & Johnson ha riportato nel secondo trimestre 2018 utili per 3,95 miliardi, o $ 1,45 per azione, in crescita dai 3,83 miliardi nel periodo precedente. L'Eps rettificato è stato di 2,10 dollari, superiore al consenso di FactSet di $ 2,07.I ricavi sono saliti a 20,83 miliardi di dollari dai 18,84 miliardi precedenti, anche in questo caso sopra le stime di consensus (20,39 miliardi).