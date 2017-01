JPMorgan: conti trimestrali sopra le stime, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

+0,45% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo J.P. Morgan Chase a seguito della presentazione dei numeri trimestrali. La prima banca statunitense per asset ha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto di 6,73 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 5,43 miliardi di un anno prima. Il risultato per azione si è attestato a 1,71 dollari, contro gli 1,44 stimati dagli analisti. Meglio del previsto anche il fatturato, salito a 24,33 miliardi (consenso 23,95 miliardi).