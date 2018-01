Intel: trimestrale e stime oltre le attese, titolo festeggia nell'afterhours (+3,7%)

Daniela La Cava 26 gennaio 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale e previsioni migliori delle attese per Intel. Il big tecnologico americano ha archiviato il quarto trimestre del 2017 con vendite in crescita del 4,3% a 17,1 miliardi di dollari, e con una perdita pari a 687 milioni di dollari, ossia 15 centesimi ad azione, rispetto ai profitti di 3,6 miliardi, ossia 73 centesimi ad azione, dell'analogo periodo del 2016 su cui pesano oneri per 5,4 miliardi di dollari legati alla riforma fiscale di Donald Trump. Al netto delle poste straordinarie, gli utili per azione si sono attestati a 1,08 dollari, battendo le stime del mercato pari a 87 centesimi. Nell'ultimo trimestre dell'anno i ricavi sono invece saliti del 4,3% a 17,1 miliardi di dollari, superando anche in questo caso il consensus Bloomberg pari a 16,35 miliardi.Quanto alle prospettive per il trimestre in corso, la società ha indicato ricavi compresi tra 14,5 e 15,5 miliardi di dollari, con utili per azione compresi tra 65 e 75 centesimi. Il mercato indica invece un giro d'affari di 15,04 miliardi e un Eps di 72 centesimi.Indicazioni che il mercato ha accolto positivamente: nell'afterhours a Wall Street il titolo Intel ha accelerato al rialzo, registrando un +3,73% (chiusura a -0,46%).