IBM: fatturato in calo per il 21° trimestre consecutivo

19 luglio 2017

-3,25% nel pre-mercato di Wall Street per International Business Machines. La società ha annunciato che, per il 21° trimestre consecutivo, il periodo aprile-giugno si è chiuso con vendite in calo. Il fatturato è arretrato del 5% a 19,3 miliardi di dollari mentre l’utile netto ha segnato un -7% a 2,3 miliardi.Il risultato per azione in versione “adjusted” si è attestato a 2,97 dollari, rispetto ai 2,74 del consenso, mentre le vendite erano state stimate a 19,5 miliardi.