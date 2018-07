Honeywell: vendite oltre le attese nel II trimestre, riviste al rialzo stime profitti 2018

Daniela La Cava 20 luglio 2018 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

Honeywell ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con vendite in crescita dell'8% a 10,92 miliardi di dollari, oltre le attese del mercato pari a 10,8 miliardi. I profitti sono scesi a 1,27 miliardi di dollari, ossia 1,68 dollari ad azione, contro i 1,39 miliardi, ossia 1,8 dollari ad azione, di un anno fa. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione si è attestato a 2,12 dollari (consensus Bloomberg a 2,01 dollari). Per l'intero 2018 il gruppo Usa si attende un Eps rettificato compreso tra 8,05-8,15 dolalri dalla previsione precedente compresa tra 7,85-8,05 dollari.