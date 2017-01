Honeywell: segno meno per l’utile del quarto trimestre

Luca Fiore 27 gennaio 2017 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

-2,5% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Honeywell International dopo la diffusione dei dati trimestrali. Il quarto trimestre della società di Morris Plains si è chiuso con un utile di 1,03 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 1,19 miliardi di un anno fa.



Il risultato per azione si è attestato, in linea con le stime degli analisti, a 1,74 dollari. Il fatturato è passato da 9,98 a 9,99 miliardi di dollari.