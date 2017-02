Home Depot: risultati trimestrali sopra le stime, titolo tonico nel pre-mercato

Luca Fiore 21 febbraio 2017 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

+1,75% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Home Depot dopo la presentazione dei conti del quarto trimestre.



Il retailer specializzato in prodotti per il fai da te ha annunciato di aver terminato gli ultimi tre mesi dell’esercizio con un utile per azione in aumento da 1,17 a 1,44 dollari, al di sopra degli 1,33 dollari stimati dagli analisti.



Meglio del previsto anche il fatturato, salito da 20,9 a 22,2 miliardi (consenso 21,8 miliardi).