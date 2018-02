Home Depot: la trimestrale batte le attese

alessandro chiatto 20 febbraio 2018 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Home Depot ha registrato un utile netto in calo nel quarto trimestre del 2017, in virtù dell'impatto della riforma fiscale, ma ha battuto comunque le aspettative degli analisti.Il gruppo statunitense ha registrato un utile per azione pari a 1,69 dollari (attese: 1,61 dollari). I ricavi si sono attestati a 23,9 miliardi di dollari (23,7 miliardi le attese).