Hewlett-Packard: calano utili nel primo trimestre, ma sopra attese

Marco Berton 23 febbraio 2017 - 15:30

MILANO (Finanza.com)



Calano gli utili trimestrali di Hp. Nei tre mesi dell'esercizio fiscale, terminati lo scorso 31 gennaio, il produttore di pc ha segnato profitti netti per 611 milioni di dollari, in calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Al netto di voci straordinarie, gli utili per azione sono saliti a 38 da 36 centesimi, un centesimo oltre le previsioni degli analisti. Nello stesso periodo, i ricavi sono cresciuti del 4% a 12,7 miliardi di dollari, sopra le attese ferme a 11,84 miliardi. A cambi costanti l’aumento sarebbe stato del 5%.