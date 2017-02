Hasbro: utile e fatturato sopra le stime, balzo del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 6 febbraio 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Hasbro ha annunciato di aver chiuso il trimestre al 25 dicembre con un utile di 192,7 milioni di dollari, contro i 175,8 milioni di un anno fa. Il risultato per azione “adjusted”, al netto delle componenti più volatili, si è attestato a 1,64 dollari, decisamente al di sopra degli 1,27 dollari del consenso. In aumento il fatturato, salito da 1,47 a 1,63 miliardi. Gli analisti avevano stimato 1,5 miliardi. Nel pre-mercato di Wall Street il titolo HAS segna un +6,5%.