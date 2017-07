Hasbro: titolo in forte calo nel pre-mercato

Luca Fiore 24 luglio 2017 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Tonfo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Hasbro, in calo del 4,5%. La società ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile per azione in versione “depurata” di 53 centesimi, 12 in più rispetto a un anno fa e +8 rispetto al consenso. Di poco sotto le previsioni il fatturato, passato da 878,9 a 972,5 milioni di dollari (stime a 974,2 milioni).