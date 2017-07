Halliburton: risultati trimestrali spingono il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 24 luglio 2017 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Seduta a Wall Street che si preannuncia in territorio positivo per Halliburton, in aumento del 2,5% nel pre-mercato. La compagnia texana ha annunciato di aver chiuso l’ultimo trimestre con un utile netto di 28 milioni di dollari, contro il rosso di 3,21 miliardi di un anno fa.Su base “adjusted”, il risultato per azione si è attestato a 23 centesimi, +5 rispetto alle stime. Meglio del previsto anche il fatturato, salito da 3,84 a 4,96 miliardi di dollari (consenso 4,86 miliardi).