HP: titolo tonico nel pre-mercato dopo la pubblicazione dei numeri trimestrali

Luca Fiore 23 febbraio 2017 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

+2,28% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo HP dopo la presentazione dei numeri trimestrali. Negli ultimi tre mesi, la società di Palo Alto ha segnato utili per 38 centesimi per azione, all’estremo superiore dell’outlook e 1 centesimo sopra le stime. +4% per il fatturato, in aumento a 12,7 miliardi.