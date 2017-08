Guess alza le previsioni su intero anno dopo trimestre solido, titolo +13% nel pre-market

Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Guess ha alzato le sue previsioni sull'intero anno dopo aver riportato un secondo trimestre solido. Il gruppo Usa della moda stima ormai di realizzare un utile per azione escluse poste straordinarie compreso tra i 52 e i 60 centesimi di dollari contro il precedente range 34-44 centesimi. Più ottimista anche sulle vendite che dovrebbero crescere del 6-7,5% (e non più del 3,5-5%). Nel secondo trimestre Guess ha riportato un utile netto per azione rettificato di 19 centesimi di dollari contro i 10 centesimi attesi dal mercato. Oltre le aspettative anche le vendite cresciute del 5,3% a 573,69 milioni di dollari (consensus 559 milioni). In scia ai conti e alle nuove previsioni il titolo Guess si scalda segnando nella sessione pre-market di Wall Street un rialzo del 13%.