Google regge il colpo: +0,1% a Wall Street dopo maxi multa

Alessandra Caparello 18 luglio 2018 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Google regge il colpo in Borsa e il titolo a Wall Street segna un +0,1%. La maxi multa comminata dalla Commissione Europea per abuso di posizione dominante relativa al sistema operativo Android non ha provocato almeno per il momento effetti sul titolo del colosso in apertura a Wall Street.