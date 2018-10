Goldman Sachs: titolo positivo nel pre-mercato a Wall Street dopo trimestrale

Daniela La Cava 16 ottobre 2018 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Goldman Sachs nel pre-mercato (+1,4%) dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Nel terzo trimestre dell'anno la banca statunitense ha registrato utili pari a 2,52 miliardi di dollari dai 2,13 miliardi di un anno fa e ricavi netti sono saliti del 4% a 8,65 miliardi. L'utile per azione (Eps) si è attestato a 6,28 dollari rispetto ai 5,02 dollari dell'analogo periodo nel 2017, battendo le attese del mercato pari a 5,38 dollari."Gli utili per azione da inizio anno sono i più alti della nostra storia e il ritorno sul capitale (Roe) da inizio anno è il più alto degli ultimi nove anni nonostante i continui investimenti in opportunità di crescita", ha dichiarato David M. Solomon, ceo di Goldman Sachs.