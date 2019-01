Goldman Sachs: nel IV trimestre utili e ricavi migliori delle attese, titolo +2% nel pre-market

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Goldman Sachs nonostante la debole performance dell'attività trading. La banca americana ha riportato nel quarto trimestre del 2018 un utile netto di 2,54 miliardi di dollari, o 6,04 dollari per azione, contro una perdita di 1,93 miliardi del corrispondente periodo del 2017, ossia 5,51 dollari per azione. Il risultato batte le attese degli analisti ferme a 4,27 dollari per azione. Sopra le stime anche i ricavi che sono saliti da 7,83 a 8,08 miliardi (consensus a 7,55 miliardi). I conti supportano il titolo Goldman Sachs che in fase di pre-market segna un rialzo del 2,26%.