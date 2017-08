GoPro: risultati trimestrali e guidance battono le stime

Luca Fiore 8 agosto 2017 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Attesa un partenza in rialzo per il titolo GoPro dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il produttore di videocamere di San Mateo, in California, ha chiuso il secondo trimestre con un rosso di 30,5 milioni di dollari, un terzo rispetto ai 91,8 milioni di un anno prima.Su base adjusted, la perdita si attesta a 9 centesimi, decisamente al di sotto dei -25 centesimi attesi dagli analisti. Il fatturato è passato da 220,8 a 296,5 milioni. Anche in questo caso il risultato è stato migliore del consenso (269 milioni).Per il trimestre corrente, la società stima un risultato per azione compreso tra -6 e +5 centesimi, contro i -12 attesi.