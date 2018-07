General Electric: utile netto in profondo rosso, -30%

Oggi, 09:26 - redazione-borse-itborse-it

Ftse Mib: brutto risveglio per l'indice che rompe 21.750 punti. Buzzi conferma la rottura dei 20 euro

Ftse Mib: apre in gap down il listino tricolore italiano che rompe in apertura i 21.750 punti. Importante la chisura di oggi per capire se l'indice recupererà tale livello