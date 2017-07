General Electric: utile e fatturato scendono meno delle attese nel Q2

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 13:25

MILANO (Finanza.com)

Il secondo trimestre di General Electric si è chiuso con un utile di 1,19 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,76 miliardi di un anno prima. Al netto delle componenti non ricorrenti, il risultato per azione si è attestato a 28 centesimi, +3 centesimi rispetto alle stime.Andamento similare per il fatturato che, nonostante il segno meno (-12% a 29,56 miliardi), ha battuto il consenso di 29,14 miliardi.In rosso di oltre 15 punti percentuali da inizio anno, il titolo GE nel pre-mercato segna un +0,22%.