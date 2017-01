General Electric: delude il fatturato trimestrale, titolo debole nel pre-mercato

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Rosso dello 0,67% nel pre-mercato di Wall Street per General Electric dopo la diffusione dei conti trimestrali. Nonostante un calo dell’utile del 45% a 3,49 miliardi di dollari, il risultato per azione in versione “adjusted” si è attestato, in linea con le stime, a 46 centesimi. Peggio del previsto invece il fatturato, sceso del 2% a 33,09 miliardi (consenso 33,94 miliardi).