GM taglia outlook causa dazi, tonfo del titolo

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Tonfo sul NYSE per il titolo General Motors, in rosso del 7,21% a 36,63 dollari. A spingere al ribasso il titolo della casa automobilistica è la revisione al ribasso dell’outlook in scia dell’incremento dei costi delle materie prime legato alle tariffe varate dall’amministrazione Trump su acciaio e alluminio.Rispetto ai 6,3-6,6 dollari attesi, l’utile per azione 2018 è ora visto in quota 6 dollari, decisamente al di sotto dei 6,41$ del consenso.GM ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in aumento a 2,4 miliardi di dollari, +44% rispetto a un anno prima, e ricavi in calo dello 0,6% a 36,8 miliardi.