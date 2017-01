Ford: utile “adjusted” sotto le stime nel Q4, titolo debole nel pre-mercato

Luca Fiore 26 gennaio 2017 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

-0,39% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Ford che poco fa ha diffuso i numeri del quarto trimestre 2016. Tra ottobre e dicembre la casa di Dearborn ha registrato un rosso di 783 milioni di dollari, contro gli 1,87 miliardi di un anno prima.



Il risultato per azione in versione adjusted, al netto cioè delle componenti straordinarie, si è attestato a +30 centesimi, 1 in meno rispetto alle stime. -3,9% per il fatturato, sceso a 38,7 miliardi (consenso 35,2 miliardi).