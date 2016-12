FedEx: conti trimestrali inferiori alle stime, titolo in rosso nel pre-mercato

Luca Fiore 21 dicembre 2016 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Rosso del 2,39% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo FedEx all’indomani della pubblicazione dei dati relativi il trimestre al 30 novembre.



Il colosso della logistica a stelle e strisce ha terminato l’ultimo trimestre con un utile per azione “adjusted”, al netto cioè delle componenti straordinarie, di 2,8 dollari per azione, in aumento rispetto ai 2,58 dollari di un anno prima ma al di sotto dei 2,9 dollari stimati dagli analisti.



Andamento similare anche per il giro d’affari, in crescita del 19,2% a 14,9 miliardi ma di poco inferiore ai 14,92 miliardi del consenso.