Facebook: pieno di utili nel primo trimestre, +49% per i ricavi

Daniela La Cava 4 maggio 2017 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Facebook ha annunciato ieri sera a mercato chiuso i risultati dei primi tre mesi dell'anno che vedono i ricavi balzare del 49% a quota 8,03 miliardi di dollari e gli utili salire del 76% a 3,06 miliardi (ossia 1,04 dollari ad azione). Dati migliori delle attese del mercato che pronosticava un giro d'affari di 7,83 miliardi e un utile per azione (Eps) di 87 centesimi. In particolare, i ricavi da inserzioni per il mobile hanno rappresentato l'85% del totale rispetto all'82% dell'analogo periodo nel 2016.

Nonostante questi numeri in crescita il titolo Facebook è scivolato di circa il 2,5% nell'afterhours a Wall Street.