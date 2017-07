Facebook batte le aspettative, utili e ricavi trimestrali migliori delle attese

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Facebook. Il re dei social network ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in rialzo del 71% a 3,9 miliardi di dollari, ossia 1,32 dollari per azione sopra le stime del mercato ferme a 1,13 dollari. Oltre le attese anche i ricavi che sono saliti del 45% a 9,3 miliardi di dollari. Questi numeri, annunciatin ieri sera a mercato chiuso, hanno scaldato il titolo Facebook che nella sessione afterhours ha segnato un progresso del 3,3 per cento.