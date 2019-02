FCA: crescono le vendite negli Usa, a gennaio consegnati oltre 136mila veicoli

Alessandra Caparello 1 febbraio 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Crescono a gennaio le vendite FCA negli Stati Uniti, salite del 2% a 136.082 veicoli rispetto alle vendite di 132.803 veicoli del mese di gennaio 2018. Lo rende noto il gruppo automobilistico in una nota in cui si legge che le vendite al dettaglio per il mese di gennaio sono state 104.290 veicoli. "Nonostante il clima gelido di gennaio, rimaniamo rialzisti nel 2019 data la costante forza sottostante dell'economia statunitense", ha affermato il capo delle vendite statunitensi Reid Bigland. Guardando ai marci, le vendite di Ram Brand sono aumentate del 24 percento a 39.649 veicoli. Nonostante le condizioni meteorologiche estreme in tutto il Midwest e il Nord-Est, due regioni chiave per le vendite dei marchi Jeep, queste sono scivolate solo del 2% su 58.501 veicoli. Il Wrangler ha stabilito un nuovo record a gennaio, con le vendite arrivate a 13.024. La Jeep Compass ha anche stabilito un record a gennaio con vendite di 10.298 veicoli.Le vendite del marchio Chrysler sono diminuite del 14 percento a 9.054 veicoli, mentre quelle del marchio Fiat sono diminuite del 39 percento a 751, quelle dell’Alfa Romeo sono scese del 30 percento a 1.150 veicoli.