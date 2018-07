Exxon Mobil vira in negativo: deludono conti

Alessandra Caparello 27 luglio 2018 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

In territorio negativo il titolo Exxon Mobil a Wall Street sulla scia dei conti che hanno deluso le attese. Il colosso petrolifero ha chiuso il secondo trimestre toccando i 4 miliardi di utili, in crescita del 18% rispetto ai 3,4 miliardi di un anno fa. Sale l’EPS a 0,92 dollari dai 0,78 dell’anno precedente e contro 1,72 dollari stimati dagli analisti.Delude le attese anche il giro di affari che si attesta a quota 73,5 miliardi contro le stime di consensus per 74,1 miliardi.