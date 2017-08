Estée Lauder alza guidance dopo trimestrale migliore delle attese, titolo +4% nel pre-market

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Estée Lauder. Il gruppo americano dei cosmetici e trucchi ha riportato nel trimestre chiuso a fine giugno un fatturato pari a 1,31 miliardi di dollari in rialzo del 16% rispetto al corrispondente periodo del 2016, e un utile netto di 229 milioni di dollari contro i 94 milioni dell'anno prima. Escluse le poste straordinarie, l'utile netto per azione si è attestato a 51 centesimi, oltre i 43 centesimi previsti dagli analisti. Alla luce di questa performance, Estée Lauder ha rivisto al rialzo le stime sull'esercizio 2018: il fatturato dovrebbe aumentare dell'8-9%, mentre l'utile netto rettificato dovrebbe salire a 3,87-3,94 dollari per azione (consensus a 3,79 dollari). L'azione Estée Lauder balza di oltre 4 punti percentuali nella sessione pre-market di wall Street.