Du Pont: utile trimestrale sopra le stime, titolo in rialzo nel pre-mercato

24 gennaio 2017

+1,66% nel pre-mercato di Wall Street per E I Du Pont De Nemours. L’azienda chimica di Wilmington, in Delaware, ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un utile di 451 milioni di dollari, in amento rispetto ai 239 milioni precedenti. Il risultato per azione si è attestato a 51 centesimi di dollaro, al di sopra di 42c stimati. Lieve segno meno per il fatturato, passato da 5,3 a 5,21 miliardi.