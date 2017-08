Dollar General: vendite sopra le stime nel Q2, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 31 agosto 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Segno più nel pre-mercato di Wall Street per Dollar General dopo la presentazione dei conti trimestrali. Il retailer di Goodlettsville, in Tennessee, ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione invariato su base annua a 1,08 dollari, 1 centesimo in meno rispetto alle stime, e un fatturato in aumento di 8 punti percentuali a 5,83 miliardi (consenso 5,8).Meglio del previsto anche le vendite “same-store”, quelle nei punti vendita aperti da almeno un anno, che, stimate in aumento dell’1,6%, hanno segnato un +2,6%.La società ha alzato l’estremo inferiore della guidance sull’utile 2017 da 4,25-4,5 a 4,35-4,5 dollari.Il titolo nel pre-mercato sale dell’1,7%.