Dollar General: vendite “same-store” battono le stime, balzo del titolo nel pre-mercato

Balzo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Dollar General, in rialzo in questo momento del 7,6%. Il retailer di Goodlettsville, Tennessee, ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 712,2 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 414,2 milioni di un anno prima.Il risultato per azione in versione “adjusted” ha centrato le attese degli analisti attestandosi a 1,48 dollari. Segno più anche per il fatturato, salito da 6,01 a 6,13 miliardi di dollari.Meglio del previsto le vendite same-store, quelle nei punti vendita aperti da almeno un anno, salite del 3,3%, +80 punti base sopra le stime. La catena di discount nel 2017 ha aperto 1.315 punti vendita e, nell’anno corrente, il dato è stimato a 900 unità. Indicazioni rialziste arrivano anche dal dividendo, in aumento del 12% a 29c.