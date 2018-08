Dollar General: utile trimestrale batte le stime

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Gli ultimi tre mesi di Dollar General si sono chiusi con un utile i 407 milioni, pari a 1,52 dollari per azione, e un fatturato di 6,4 miliardi, +10,6% su un anno prima. Gli analisti avevano stimato 1,49 dollari e 6,4 miliardi.Le vendite same-store, salite nei tre mesi del 3,7% (stime al 2,8%), sull’intero esercizio sono viste in aumento di oltre il 2,5% mentre il risultato per azione è atteso a 5,95-6,15 dollari.