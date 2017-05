Deere: titolo vola nel pre-mercato dopo i conti trimestrali. Rally anche per CNH

Luca Fiore 19 maggio 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Balzo nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Deere & Company, in rialzo del 9,17%, a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il gruppo americano dei macchinari agricoli ha annunciato di aver chiuso i tre mesi al 30 aprile con un utile di 802,4 milioni di dollari, contro i 495,4 di un anno prima.



Il risultato per azione si è attestato a 2,49 dollari, decisamente al di sopra degli 1,63 del consenso. Meglio del previsto anche il fatturato, passato da 7,88 a 8,29 miliardi (stime a 8,02 miliardi).



Dei conti del colosso statunitense sta beneficiando anche CNH Industrial, in rialzo del 4,56% a 9,97 euro.