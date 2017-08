Dean Foods: conti sotto le stime e guidance ridotta, calo a due cifre nel pre-mercato

Luca Fiore 8 agosto 2017 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Rosso del 10,5% nel pre-mercato di Wall Street per Dean Foods a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali. Il colosso alimentare di Dallas ha annunciato che il secondo trimestre si è chiuso con un utile di 91,37 milioni di dollari, sostanzialmente in linea con i 91,68 milioni di un anno fa.Il risultato per azione in versione “adjusted” si è attestato a 21 centesimi, 10 in meno rispetto alle stime. Sotto il consenso anche il fatturato, salito da 1,85 a 1,93 miliardi (1,94).Inoltre, la società ha ridotto la view sull’utile per azione dell’intero esercizio nel range 80-95 centesimi.