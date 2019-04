Comcast: conti in crescita nel primo trimestre e in linea col consensus

michele fanigliulo 26 aprile 2019 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Comcast chiude il primo trimestre 2019 con ricavi a 26,85 miliardi di dollari, in aumento del 17,8% a/a, ma sotto le stime degli analisti a 27,24 miliardi (-14,3% a/a). L’Ebitda si fissa a 8,5 miliardi, in crescita del 18% a/a, ma sopra le attese del 4% circa. La redditività è dunque al 31,8%, contro 31,7% del pari periodo.L’Ebit ammonta nel primo trimestre 2019 a 5,18 miliardi, in linea con le attese e in crescita a/a del 11,5%. L’utile netto cresce del 14,3% a 3,2 miliardi.Quanto a Sky, i ricavi sono diminuiti del 5,0% e l'Ebitda adjusted è diminuito del 17,0% pro forma. Escludendo l'impatto della valuta, i ricavi sono aumentati dell'1,9% e l'Ebitda adjusted è diminuito dell'11,3%.