Colgate-Palmolive: indicazioni deludenti dalle vendite, titolo in rosso nel pre-mercato

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Atteso avvio di seduta con il segno meno per il titolo Colgate-Palmolive, in rosso dell’1,65% nel pre-mercato. L’utile netto del secondo trimestre è passato da 600 a 524 milioni di dollari, con il risultato per azione “adjusted” che si è attestato, in linea con le stime, a 72 centesimi. Il fatturato è sceso da 3,85 a 3,83 miliardi di dollari, al di sotto del consenso fissato a 3,9 miliardi.