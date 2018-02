Coca-Cola: conti trimestrali spingono il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 16 febbraio 2018 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Atteso un avvio di seduta positivo per il titolo Coca-Cola Co., in rialzo del 2,01% nel pre-mercato. Il quarto trimestre del colosso del beverage si è chiuso con un rosso di 2,75 milioni di dollari, contro i +550 di un anno prima. Il risultato per azione “adjusted” si è attestato a 39 centesimi, 1 al di sopra del consenso. Contrazione minore del previsto per il fatturato, sceso del 20% a 7,51 miliardi (stime a 7,36 miliardi).