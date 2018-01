Citigroup: onere straordinario da 22 miliardi, ma utile trimestrale oltre le attese. Titolo +1% a Wall Street

Valeria Panigada 16 gennaio 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Utile trimestrale oltre le attese per Citigroup, che sale dell'1% a Wall Street in scia alla pubblicazione dei conti. La banca statunitense ha riportato nel quarto trimestre del 2017 una perdita netta di 18,3 miliardi di dollari, a causa di un onere straordinario da 22 miliardi di dollari (circa 18 miliardi di euro). Escluse le poste straordinarie però l'istituto ha registrato un utile netto di 3,70 miliardi di dollari, in rialzo del 4% a 3,57 miliardi dell'anno prima. L'utile per azione si è attestato a 1,28 dollari superando gli 1,19 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono saliti a 17,26 miliardi dai 17,01 dell'anno prima.