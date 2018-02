Chevron, l'utile supera i tre miliardi

alessandro chiatto 2 febbraio 2018 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Chevron ha riportato utili per 3,1 miliardi di dollari (1,64 dollari per azione) nel quarto trimestre del 2017, in netta crescita rispetto ai 415 milioni (0,22 dollari per azione) dello stesso periodo del 2016.Nel trimestre sono stati inclusi benefici fiscali provvisori non in contanti di 2,02 miliardi, relativi alla riforma fiscale negli Stati Uniti e un onere non in contanti di 190 milioni, relativo a una precedente attività mineraria. Gli effetti valutari, invece, hanno ridotto gli utili a 96 milioni.I guadagni per l'intero 2017 sono stati di 9,2 miliardi (4,85 per azione) rispetto alla perdita di 497 milioni (0,27 per azione) del 2016.