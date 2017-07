Caterpillar: utili e ricavi crescono più del previsto, alzate stime sul 2017

Valeria Panigada 25 luglio 2017 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Caterpillar ha riportato una crescita di utili e ricavi superiore alle aspettative e ha alzato le stime sull'intero anno. Nel secondo trimestre dell'anno il gruppo ha realizzato ricavi pari a 11,33 miliardi di dollari, in aumento del 9,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016 e oltre le aspettative ferme a 10,93 miliardi. L'utile netto è passato da 550 a 802 milioni di dollari. Escluse le poste straordinarie l'utile netto per azione si è attestato a 1,49 dollari contro gli 1,26 dollari stimati dagli analisti. Alla luce di questa performance, Caterpillar prevede di realizzare nell'intero 2017 ricavi compresi tra i 42 e i 44 miliardi di dollari contro i 38-41 miliardi previsti in precedenza, mentre i costi di ristrutturazione sono attesi a 1,2 miliardi, meno dei 1,25 miliardi stimati prima. In scia ai conti il titolo Caterpillar ha accelerato nel pre-market di Wall Street segnando in questo momento un progresso del 4,78%.