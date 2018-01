Caterpillar: utile trimestrale migliore delle attese, fatturato +35%. Titolo tonico nel pre-market

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 14:57

Trimestrale migliore delle attese per Caterpillar. Il gruppo americano delle macchine agricole ha riportato nel quarto trimestre del 2017 un aumento del fatturato del 35% a 12,9 miliardi di dollari (consensus 11,8 miliardi), grazie alla forte domanda mondiale. Il risultato netto è negativo per 1,3 miliardi di dollari, a causa di un onere straordinario di 2,4 miliardi di dollari legato alla riforma fiscale. Escludendo le poste straordinarie, il risultato netto per azione è stato positivo per 2,6 dollari, in aumento rispetto agli 0,83 dollari dell'anno prima e oltre gli 1,71 dollari stimati dal mercato. Per il 2018 Caterpillar ha stimato un utile per azione compreso tra 8,25-9,25 dollari su base rettificata, oltre le previsioni degli analisti ferme a 8,19 dollari. Il titolo nel pre-market di Wall Street segna un +3,72%.