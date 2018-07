Caterpillar: titolo sale di oltre il 3% nel pre-mercato, sostenuto da trimestrale e revisione outlook

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di contrattazioni in rialzo per il titolo Caterpillar a Wall Street: nel pre-mercato l'azione mostra un rialzo di oltre il 3% dopo la pubblicazione della trimestrale, con profitti migliori delle attese, e la revisione al rialzo dell’outlook 2018. Nel secondo trimestre 2018 l'utile netto si è attestato a 1,71 miliardi di dollari, ossia 2,82 dollari ad azione, contro gli 802 milioni, ossia 1,35 dollari ad azione, registrati nell'analogo periodo del 2017. Al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione (Eps) si è attestato a 2,97 dollari, oltre il consensus FactSet pari a 2,75 dollari. In crescita anche i ricavi che sono saliti del 24%, attestandosi a 14,01 miliardi contro gli 11,33 miliardi di un anno fa. Il gruppo si attende che i dazi da poco introdotti possano avere un impatto sui costi tra i 100 e i 200 milioni di dollari nella seconda metà dell'anno. Caterpillar prevede per il 2018 un Eps rettificato compreso tra 11-12 dollari contro la precedente stima compresa tra 10,25-11,25 dollari.