BofA: risultati trimestrali migliori delle stime, in calo i ricavi da trading

Luca Fiore 18 luglio 2017 - 13:32

MILANO (Finanza.com)

-1,17% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Bank of America dopo la presentazione dei conti trimestrali. Nel secondo trimestre l’istituto di Charlotte ha registrato un utile di 5,27 miliardi di dollari, contro i 4,78 miliardi di un anno fa.Il risultato per azione si è attestato a 46 centesimi di dollaro, 3 in più rispetto alle stime. Il fatturato è salito da 21,51 a 23,07 miliardi, decisamente al di sopra dei 21,78 miliardi stimati.A penalizzare il titolo, salito del 41% da novembre, è l’andamento dei ricavi da trading, scesi di 9 punti percentuali (-14% per il reddito fisso).