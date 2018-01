Boeing brilla a Wall Street: titolo guadagna oltre 5% dopo trimestrale e guidance

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Seduta all'insegna degli acquisti per Boeing a Wall Street. Il titolo del big americano dell'aerospazio guadagna oltre il 5% in Borsa, galvanizzato dalla trimestrale oltre le attese e dal positivo outlook per il 2018. Gli utili per azione (Eps) al netto delle poste non ricorrenti si sono attestati a 4,8 dollari, battendo il consensus FactSet fermo a 2,89 dollari. Migliori delle attese anche i ricavi che sono saliti del 9% a 25,37 miliardi di dollaricontro i 24,64 miliardi del consensus FactSet. Per l'intero 2018 Boeing si attende un utile per azione rettificato compreso tra 13,8-14 dollari (consensus FactSet di 11,91 dollari).