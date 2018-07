Blackrock: trimestrale oltre le attese, utile netto a +26%

Alessandra Caparello 16 luglio 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale oltre le attese per il fondo Blackrock, che nel secondo trimestre ha visto l'utile netto in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2017, a 1,1 miliardi di dollari.L’utile per azione si è attestato a 6,66 dollari in crescita del 28% mentre quello operativo è salito del 16 per cento attestandosi a 1,4 miliardi di dollari. In crescita anche i ricavi che segnano +11% a 3,6 miliardi di dollari.