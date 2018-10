BlackRock: utili in salita oltre attese, ricavi deludenti. Titolo crolla a - 3,22% nel pre-market

Alessandra Caparello 16 ottobre 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Crescono i ricavi su base annua dell1,9% per BlackRock che registra nel terzo trimestre 2018 3,58 miliardi di dollari contro le stime che avevano previsto 3,65 mld.L’utile del fondo guidato dal CEO Larry Fink è pari a 1,22 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. L'utile per azione al netto delle componenti non ricorrenti è stato pari a 7,52 dollari per azione, in salita rispetto ai 5,9 dollari dello stesso periodo di 12 mesi prima e contro attese pari a 6,84 dollari. Nel pre-market il titolo è in netto calo al 3,22%.